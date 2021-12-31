Ahmet Taşgetiren: Yaptığın işe "Allah'ı kefil tutarsan", Allah'ı sorumlu hale de getirirsin

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun partisinin Bursa İl Başkanlığı toplantısında sarf ettiği "Bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır, bize yaptıran Allah’tır" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "İçişleri Bakanı Soylu eylemleri – söylemleri ile her gün biraz daha şaşırtıyor. Hitap ettiği kitleyi coşturmuş ki sözlerine alkışlar ve haykırışlar eşlik ediyor... Yahu, insansın sonuçta. Hele siyasetçisin. Günün gününü tutmaz. Bin türlü halin olur ve bunlar, siyasetçi kimliği bakımından mazur da görülebilir. Ama yaptığın işe “Allah’ı kefil tutarsan”, Allah’ı sorumlu hale de getirirsin. Bilmiyorum Soylu’yu dinleyenler içinde bir kişi, birkaç kişi, “Ne diyor bu yahu?” diye aklından geçirmiş midir? Yoksa yutuyor muyuz her ne konursa önümüze?" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin CNN Türk yayınındaki sözlerine işaret eden Taşgetiren, "Bu durumda ekonominin Tayyip Bey’in sihirli dokunuşları ile yönetildiğine inanmamız istendiğini anlıyoruz. Ancak Bakan Beyi ekrana çıkaranlar sormasa da, sorular peş peşe akıyor:

Mesela insanlar bu sihirli dokunuşun neden böyle Dolar 18 liraya çıkasıya kadar geciktiğini, neden Dolar 8 liralardayken devreye girmediğini, bu sihirli dokunuşun şimdi 18 Liradan 12 liraya gelince neden durduğunu, daha aşağılara inmemesinin de sihirli dokunuşla alakalı olup olmadığını, sihirli dokunuşun enflasyonu da neden biraz aşağı indirivermediğini…. sihirli dokunuşun neden zenginleri daha zengin, fukarayı da daha fakir hale getirecek bir formüle dönüştüğünü, neden en çok üç – beş kuruşunu dövize yatıran garibanları “çarptığını” sorarlar" diye yazdı.

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