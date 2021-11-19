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Ahmet Taşgetiren: Ülkenin barışa, helalleşmeye, birbirini dinlemeye, yok edici duyguları terk etmeye ihtiyacı var

Karar yazarı Taşgetiren, Kılıçdaroğlu'nun söylemine iktidarın da sahip çıkması gerektiğini söyledi

19 Kasım 2021 08:23

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Kılıçdaroğlu, partisini klasik CHP tabanının ötesine taşımak istiyor, bu çok açık. Muhafazakar-Dindar camialarla iletişim zemini oluşturmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kamplaştırma siyasetinin toplumu yorduğunu savunan Taşgetiren, "Ben burada, sayın Kılıçdaroğlu’na sadece bu işin en çok samimiyete ihtiyaç duyduğunu hatırlatmak isterim. Ülkenin evet, barışa, helalleşmeye, birbirinin varlığını kabul etmeye, birbirini dinlemeye, yok edici duyguları terk etmeye ihtiyacı var. Ekmek kadar, su kadar" diye yazdı.

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