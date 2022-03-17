Ahmet Taşgetiren: Tayyip Erdoğan siyasi itibarı açısından bu algıya sürüklenmesine nasıl razı oldu?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP ve MHP tarafından TBMM'ye sunulan seçim yasasının yeni partileri vurmayı hedeflediğini ve ittifak hesaplarında dağılmalarını planlayan bir proje olduğunu belirterek, "Sanki Cumhurbaşkanlığından ümidini kesmiş de, hiç olmazsa mesela İstanbul’da Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğu “ana muhalefet” gibi kullanma hesabında olduğu gibi Meclis’te çoğunluk elde etme düşüncesi… Bu algı düşünülmedi mi? Tayyip Erdoğan vatandaşın bu algıya sürüklenmesine kendi siyasi itibarı açısından nasıl razı oldu?" diye yazdı.

Ana değerlerden kopuş sırasında yaslanılan meşrulaştırma sapmasının sorgulanabileceğinin altını çizen Taşgetiren, "Bence iyi olmaz. “Değerler” adına iyi olmaz. Onun peşinden İstanbul’da 16 bin olan farkın 800 bine çıkması gibi bir “ahlak tokadı” gelir.

Bence yüzde 7 ülke barajı ile MHP’yi kurtarın yeter, diğer kısmı için AKP’yi Ak parti olmaya davet ederim" ifadelerini kullandı.

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