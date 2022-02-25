Ahmet Taşgetiren: Rusya, fırsat üretip deyim yerindeyse göz koyduğu ülkenin ümüğünü sıkıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini değerlendirdiği yazısında, "Aslında biz de Türkiye olarak Ruslar’ın yayılma, mesela “Sıcak denizlere inme” hesaplarından tedirginlik duyarız. Benzeri kaygının Sovyet nüfuzundan kurtularak bağımsızlaşmış olan Asya’daki Türk Cumhuriyetleri için de söz konusu olduğu bilinmektedir. Rusya, fırsat üretip deyim yerindeyse göz koyduğu ülkenin ümüğünü sıkıyor. Bence olayın doğru okuması budur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'yla komşu olmasının dışında pek çok ekonomik ilişkisi olduğunun altını çizen Taşgetiren, "Türkiye, Rusya ile ilişkileri bozmak istemiyor olsa da, gönlünde Ukrayna’ya daha bir yakınlık olduğu söylenebilir. Belli ki Putin’in Ukrayna’ya öfkesinin bir yanında da bu ülkeye Türkiye’nin sattığı ve Donbas bölgesinde kullanıldığı iddia edilen İHA’lar – SİHA’lar var.

Bu arada Biden’ın başını çektiği ve Avrupa’nın katıldığı Putin’i dizginleme eyleminde NATO’nun en önemli güçlerinden birisi olan Türkiye’nin danışılan ülkeler arasında yer almaması ayrı bir garabet. Bunda Rusya’dan aldığımız S-400’lerle ilgili gerilimin payı herhalde vardır, ama hangi nitelikte bakmak lazım.

Belli ki Putin Batı’da zaaf gördü ve bazı şeyleri göze aldı. Belli ki Amerika, Putin’in zaaf algısını önemsemesi gerektiğini düşündü. Belli ki Doğu Avrupa 2022 yılında bile hala pazarlık alanı. Halen Putin birkaç hamle önde gözüküyor. Biz oyun kurmaktan ziyade, fırtınadan az zararla çıkma derdindeyiz. Memlekette herkes bu tedirginliği yaşıyor" diye yazdı.

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