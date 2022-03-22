Ahmet Taşgetiren: Polis, kayda alındıklarını bile bile açık şiddet uyguladı, belli ki bir doldurulmuşluk var

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Furkan Vakfı'nın Adana'da yaptığı gösteride polisin açık şiddeti ile karşılaştığını belirterek, "Devletin kolluk gücünün demokratik eylemlerin güvenliğini sağlamak yerine, insanlara şiddet uygulaması, bir yerlerde şâkül kayması olduğunun göstergesi" diye yazdı.

İktidarda muhafazakâr kimliği baskın bir siyasi görüşün iktidar olduğunun altını çizen Taşgetiren, "Gün gelir çocuklarımızla imtihan edilebiliriz. Bizden farklı düşünebilirler. Dövmek, küsmek, dışlamak işe yaramayabilir. Devlet çocuklarının saçından tutup sürüklüyor, gözlerine gaz püskürtüyor, yere düşeni copluyor, olmadı akıl almaz suçlar üretip cezaevinde tutuyor, oluyor mu? Olmaz. Çocuklarımızın kalbini korumak için bile farklı diller geliştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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