Ahmet Taşgetiren: 'Ortak aday'ın kişiliği o kadar önemli ki, adı siyasi tarihe yazılacak

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası teklifinin belli olmasından sonra, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının ülkeyi parlamenter düzene taşıma misyonu üstleneceğini belirterek, "Yani sınırlı sorumlu. Buna uygun aday bulunabilir mi bir soru, halkın önüne çıktığında böyle birisi Tayyip Erdoğan’ı dengeleyebilir mi, diğer sorudur. Tabii, seçimlerde ülkeyi şipşak parlamenter düzene geçirecek bir anayasa değişikliğini temin edecek Meclis çoğunluğu elde edip edememek bir başka konu. Belli ki o süreç çetrefil bir süreç olacak ve onu yönetmek de üstelik 6 parti liderinin uyumu içinde çok ustaca bir liderliği gerektirecek" diye yazdı.

Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın geçiş dönemi için Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da yer alan yetkilerini kullanmama önerisine dikkat çeken Taşgetiren, "Çok çok, çok ince bir işçiliğe ihtiyaç var. Teorik çerçevesi bir önemli, onun pratiğe taşınması başka önemli. “Ortak aday”ın kişiliği o kadar önemli ki… Hiç kuşkusuz adı siyasi tarihe yazılacak" ifadelerini kullandı.

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