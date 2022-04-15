Ahmet Taşgetiren: Ortak aday belirsizliği sürdükçe konu, muhalefet saflarını çalkalamaya yetiyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, 6'lı muhalefetin en zor konusunun 'ortak aday' olduğunu belirterek, "Henüz açıklanmamış olması zamanlama açısından izah edilse bile, o ismin bulunması noktasında işin kolay olduğunu söylemek zor. Anlaşıldığı kadarıyla o zorluk sürüyor. Belirsizlik sürdükçe de konu, muhalefet saflarını çalkalamaya yetiyor" diye yazdı.

Tayyip Erdoğan karşısında hem imaj itibariyle, onu dengeleyecek hem onun gibi olmayacak birinin aday olması gerektiğinin altını çizen Taşgetiren, "Toplumun tümünü kucaklayacak, dendiğinde bu, öncelikle farklı toplumsal mecraları – damarları temsil ve bu özellik sebebiyle de Cumhur İttifakı’ndan farklı bir kapsayıcılık taşıdığı iddiasını içeriyor. Belli ki 6’lı yapıyı oluşturan her bir parti, kendi oy gücüyle adayını seçtireceğine inansa, oturur parti içinde aday belirler. Öyle bir matematik olmadığı için en çok oyu alanlar dahil bütün partiler ittifaka mecbur kalıyor. 6’lı ittifak da bu zorunluluğun sonucu. Sonuçta yüzde 50 artı 1 hesabı yapılıyor. Bu matematik kimsenin, “yüzde 1”i ihmal lüksünün olmadığını gösteriyor. Tabi yüzde 10’u, 20’yi, 25’i ihmal lüksü bulunmadığı gibi" ifadelerini kullandı.

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