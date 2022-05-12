Ahmet Taşgetiren: Neyin farkında olabilirsiniz ki, cebinizdeki 10 lira ile dolmuş parası ve ekmek parası tercihi yaptınız mı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, ev fiyatları ve kiraların tırmandığını, büyük şehirlerin dar ve orta gelirliler için yaşanamaz hale geldiğini belirterek, "Hükümet bir yandan ev almak isteyenlere düşük faizle ev kredisi açtı, üreticilere de finans sağlayan adım attı.

Karar Cumhurbaşkanı tarafından açıklanır açıklanmaz, konut piyasasında müthiş bir hareketlilik başladı, alım – satım ya da inşaat hamlesi türünden bir hareketlilik değildi bu, acayip bir “fiyat ayarlama” hareketliliğine sahne oldu ülke. İlan edilmiş fiyatlar, anında 200 bin, 500 bin, bir milyon, yani kimin aklına ne gelirse o ölçüde artırıldı" diye yazdı.

Ekonomi yönetiminde enflasyon oranlarını ciddiye alınmadığının altını çizen Taşgetiren, "Bunca vardan çıkacak sonuç insanların paniğe kapılmasından ve kendisini koruma içgüdüsünü harekete geçirmesinden başkası olamaz.

Ya kendisini koruyamayanlar? Asgari ücretliler, emekliler, çiftçiler, işsizler… Hatta doktor maaşıyla öğretmen maaşı ile ev bütçesini döndürme kıskacına düşenler… Cebindeki 10 lirayı çıkarıp, bununla ekmek mi alsın, dolmuş parası mı yapsın’ı hesap edenler….

“Farkındayız” edebiyatı. Neyin farkında olabilirsiniz ki? Hiç cebinizdeki on lira ile dolmuş parası ve ekmek parası tercihi yaptınız mı? İki yıldır iş için çaldığınız tüm kapılardan eli boş döndünüz mü? Bulaşıkçılık da yaparım, temizlik işçiliği de, tuvalet bile temizlerim, diye söyleniyordu bir vatandaş uzatılan mikrofona… İşte memleket bu" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...