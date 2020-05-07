Ahmet Taşgetiren: Nereden baksanız, eğer TSK dışında bir silahlı yapı yoksa 'askeri bir darbe' ihtimali ciddiye alınır gibi gözükmüyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, darbe tartışmalarına ilişkin, "Nereden baksanız, eğer TSK dışında bir silahlı yapı yoksa 'askeri bir darbe' ihtimali ciddiye alınır gibi gözükmüyor" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Türkiye’de bu işleri en iyi bilenlerden birisi Doğu Perinçek’tir, dersem yabana atmayın. Kulağının delik olduğu, Asker’in içini bildiği müsellemdir. O mesela 'Türkiye’de darbe yapacak güç kalmadı' demiş. 'Darbe silahlı güçle olur. FETÖ 15 Temmuz gecesi ezildi. Darbeyi kimle yapacaklar?' Bu sözler üzerine ancak 'Ya Doğu Perinçek kendisine bağlı adamların darbe yapmasını gizliyorsa….' ihtimalinden bahsedilebilir. Hani 15 Temmuz’un püskürtülmesi başarısını değerlendirirken 'Biz devreye girdik' gibi bir söz sarf etmiş, TSK bünyesindeki dostlarına, yandaşlarına, adamlarına artık ne derseniz… işaret etmişti. Öyle bir grup var mıydı, Perinçek’in spekülasyonu mu idi ayrı, ama böyle bir yapıyı var sayalım, eğer onlar bir hesap veya hareketlilik içinde değilse hangi güç darbe yapacaktı?" ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Kaldı ki, 15 Temmuz’dan bu yana, MİT olsun, bizzat darbe gecesi mağduriyeti yaşamış Milli Savunma Bakanı Akar olsun, evet o gece en yakınlarıyla imtihan olmanın da travmasıyla herhalde TSK’daki herkesin dosyasını didik didik etmişlerdir. O gece canı ile sınanan Cumhurbaşkanı’nın TSK’yı başıboş bırakması mümkün mü?

Nereden baksanız, eğer TSK dışında bir silahlı yapı yoksa “askeri bir darbe” ihtimali ciddiye alınır gibi gözükmüyor.

Kaftancıoğlu’nun “öyle veya böyle gidecekler”, ya da Özgür Özel’in “Saray darbesinin sonu geldi” gibi sözleri boşboğazlıktan ya da kuru sıkı siyasi söylevden öte bir kıymet-i harbiye taşır mı?

CHP’nin TSK içinde bir uzantısı var, Kaftancıoğlu ve Özgür Özel, onların yapacağı işten haber veriyor! Yani darbeyi haber veriyorlar, iyi mi?

Bu mudur?

Türkiye’de darbeler Amerika’nın bilgisi dışında olmaz, diye genel geçer bir kanaat vardır ya… Acaba Amerika’nın TSK içinde kullanacağı bir yapı var da darbeyi onlar mı gerçekleştirecek?

Yazının devamı için tıklayın