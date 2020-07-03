Ahmet Taşgetiren: Kopmuşsun gençlerden, bugün iktidarın hepsi senin olsa ne yazar? 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oturmuş kameranın karşısına, il başkanlarına heyecan yüklemeye çalışıyor. Bu cümleyi şöyle kursam daha iyi mi olurdu: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan oturmuş kameranın karşısına Ak Parti il başkanlarına heyecan yüklemeye çalışıyor.' Bir problemli tarafı var değil mi bu ikinci cümlenin. Oturmuyor, sakil duruyor. 'Ne ki bu, diye soruyorsunuz. Ne işi var Cumhurbaşkanının bir partinin il başkanlarıyla?' Ama öyle. Anormal normali bu Türkiye’nin. Cumhurbaşkanı en çok Ak Parti il başkanlarının Cumhurbaşkanı." düşüncesini dile getirdi. Taşgetiren, isim vermeden Erdoğan'ı işaret ederek, "Kopmuşsun gençlerden, bugün iktidarın hepsi senin olsa ne yazar?" görüşünü savundu.

Taşgetiren,"Bence asıl o tarafta ciddi problem var. Heyecan bitti o cenahta. 'Metal yorgunluğu' en hafif tanımlama. Ben 'ruh yorgunluğu' demiştim. Ruh yoruldu o kadrolarda. Şimdi soralım: Mesela neyini savunsunlar Şehir Üniversitesini kapatmanın? Askerler bunu yapmazdı, yapamazdı. Askerlerin hep bir 'dindar insanları rahatsız etmeyelim, bizim meselemiz dincilerle' gibi bir yaklaşımı vardı. Geniş halk kitlelerini rahatsız etmekten çekinirlerdi. En azından 'Ordunun halkla ilişkileri' gibi bir gündemleri vardı. Bu iktidar, 'yapılanlar muhafazakâr camiada nasıl bir karşılık bulur?' gibi bir soruyu sormaktan bile imtina ediyor. Fütursuz." yorumunu yaptı.

İktidarın kimyasının bozulduğunu belirten Taşgetiren, "Kopmuşsun gençlerden. Bugün iktidarın hepsi senin olsa ne yazar? Ne zaman kazanacaksın gençliği? Hani yatırım yapardın gençliğe? Hani 'Türkiye’nin geleceğini inşa' diye bir derdin vardı. Hani şöyle sıradan bir gün, gelişigüzel seçilmiş bir genç topluluğun içine girip “Nasılsınız? Gelin bir çay içelim” diyecek rahatlık? Ah o kimya! Beyoğlu’nun barlarında bile ulaşılacak yürek bulunduğuna inanan heyecan! Nerede ise limitsiz bir güç kullanma iradesi var. Ama azalıyorsunuz. Etrafınıza bakın, yola çıktıklarınızla kopmuşsunuz. 'Hep onlar kötü!' değil mi? 'Hep onlar yanlış!' Hâlâ yanınızda olanlar 'Üç kul hüvellahü bir elhamdü okumadan' bir şey söyleyemiyorlar. Yolda bulduklarınız ne kadar ve hangi heyecanı taşıyorlar, emin değilsiniz. Dönelim başa. Kameranın karşısında bir Cumhurbaşkanı parti il başkanlarına heyecan yüklemeye çalışıyor. Bu manzara her şeyi anlatıyor. Türkiye’nin sıkıntısını" ifadesini kullandı.

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