Ahmet Taşgetiren: Kimse "dava söylemi herkesi uyutur" diye bakmasın, o ateş bir gün kontrol edilemez hale gelir

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, TÜİK'in açıkladığı üretici enflasyonunun (ÜFE) yüzde 79,8, tüketici enflasyonun da yüzde 36,1 olduğunu, "iktidar medyası"nın zam haberleri konusunda körleşme içine girdiğini belirterek, "Başlar kuma gömülmüş sanki. Akaryakıt mı zamlandı bininci kere, et mi süt mü, ekmek mi, taksi mi dolmuş mu, Marmaray mı, otobüs - metrobüs mü, kitle ulaşım araçları mı, vatandaş sokağa çıkamaz hale mi gelmiş, marketin et reyonuna yaklaşamaz mı olmuş, çocuğunun delinen ayakkabısını değiştiremez mi olmuş… Görme, duyma, konuşma… Lâl ü ebkem… Hem sağır hem dilsiz… Medya bu muydu ya Hu? Hala köşeler, 20 Aralık gecesinde nasıl efsunlu bir elin doları tepetaklak ettiğine yönelik destanlarla dolu… Peki “Dolar düştü, ama gelen fiyat artışları neden geri gitmiyor?” sorusunun cevabı yok" diye yazdı.

Devlet eliyle bindirilen zamların durdurak bilmediğine vurgu yapan Taşgetiren, "Nasıl olsa yiyen bulunur” mantığı üzerine kurulmuş bir siyasal strateji. “Her verileni yiyen bir kitle var” yaklaşımı... İktidarı “dava için” destekleyen kitlelerin zamlardan, hayat pahalılığından hiç etkilenmediği izlenimi veren görüntüler… Oysa yakıcı olan herkesi yakıyor. Herkes biliyor ki, iktidarın muhafazakar tabanı, bu ekonomik fırtınadan en çok etkilenen kesimleri oluşturuyor.



Etkilenmeyen bir kesim var, onların pişkinliğini gören de görüyor, ama nihayetinde vatandaşın ezilişi, varıp muhafazakâr camianın tamamının sırtına yükleniyor. Şunu söyleyeyim, orada içten içe yanan bir ateş var, kimse “dava söylemi herkesi uyutur” diye bakmasın. O ateş çıkar bir gün ortaya ve kontrol edilemez hale gelir. Bakın işte iktidarın icraatının peşinden koşan “hibe fetvaları” tartışılıyor. “Kimin parasını kime hibe ediyorsunuz?” diye soruluyor üstadlara" ifadelerini kullandı.

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