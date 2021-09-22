Ahmet Taşgetiren'in gündeme getirdiği, içinde tanınmış 'hocalar'ın bulunduğu muhafazakar camiada dolaşan WhatsApp mesajının sahibi belli oldu!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, köşe komşusu Ahmet Taşgetiren'in gündeme getirdiği, içinde tanınmış 'hoca'ların da bulunduğu muhafazakar camiadan önemli isimlerin WhatsApp gruplarında iktidarın değişmesinin "Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmayalım" mesajını değerlendirdiği yazısında, "Bu iktidar “bulgur” dağıtırken âdil ve hukuki mi davranmıştı? Yolsuzluklar niye bu kadar gündemdeydi? Bu sorular yani denetim fikri akla gelmiyordu!" ifadelerini kullandı.

Karar TV'de Elif Çakır'ın söz konusu 'hoca'nın Hayrettin Karaman olduğunu söylediğini belirten Akyol, "Dinselleştirilmiş böyle bir kültürde HSK’nın bir siyasi kılıç gibi yargı üzerinde dolaşmasını sorgulayabilir misiniz?! Malum ‘dört bakan’ın niye Meclis’te aklandığını sorabilir misiniz?! AB’nin ısrarla talep ettiği yolsuzlukla mücadele yasalarını “bizim iktidarımız” niye çıkarmıyor diye eleştirebilir misiniz? Türkiye’nin yolsuzluk algısında dünyada 86. sıraya düşmesini mesele yapabilir misiniz?..

Halbuki bunlar İslam açısından kul hakkı, haram, beytülmal, hakkaniyet kavramlarına giren konulardır.

İktidarı dinselleştirmek dinin ahlaki ve manevi yönünü nasıl boşaltıyor görüyor musunuz?

Fıkıh Profesörü Hayrettin Karaman CB sistemine evet oyu vermeyi farz ilan etti!.. Ama o sistemde denetim var mı, hataları, yolsuzlukları önleyecek bağımsız kurumlara yer verilmiş mi diye sormak aklına bile gelmedi. Çünkü bağlandığı tarihsel gelenekte yok bu konular." diye yazdı.

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TIKLAYIN | Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, içinde tanınmış 'hocalar'ın bulunduğu muhafazakar camiada dolaşan o mesajı yazdı!