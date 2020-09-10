Ahmet Taşgetiren: Gün geliyor Öcalan’a bile 'meşruiyet zırhı' giydiriyorsunuz ama Demirtaş 'Kahvaltıda buluşalım" dediğinde bütün günah dosyasını ortaya dökmeye kalkışıyorsunuz

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik kahvaltı çağrısını yorumladı. Taşgetiren, "Gün geliyor Öcalan’a bile 'meşruiyet zırhı' giydiriyorsunuz, ama Selahattin Demirtaş 'Bir kahvaltıda buluşsak da insan insana meselelerimizi konuşsak' dediğinde başka bir siyasi proje ile bağlantılı olduğu için bütün günah dosyasını ortaya dökmeye kalkışıyorsunuz." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, “Sorun'u Ak Parti biliyor. Çözüm aradı. Çözüm süreci akamete uğradı. Şu an 'bir şekilde' iktidarı paylaştığı MHP’den farklıydı çözümü. Şu an, daha çok MHP dilinde bir yaklaşım sergileniyor. 'Güvenlikçi çözüm' deniyor buna. Ama çözülmüyor sorun. İktidarın hem Ak Parti hem MHP kanadının, buna Perinçek çizgisi de dahil, HDP’yi 'terör örgütünün Meclis’teki uzantısı' olarak görmesi, sorunun ta kendisi. 6 küsur milyon oy demek bu, seçmenin yüzde 1112’si demek… Aileleriyle birlikte şu kadar milyon insan demek. Zaman zaman Meclis’i yöneten, Hazine’den pay alan, Meclis kürsüsünden görüşlerini savunan, kapatmak isteyip kapatamadığınız bir siyasi parti…. Sorun bu değilse başka ne?" değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, " Kapatamıyorsunuz, çünkü kapatmak başka sorunların kapısını aralıyor. Bu partiye oy veren 6 küsur milyon insanı 'terör destekçisi' olarak suçlayamıyorsunuz, çünkü gerektiğinde onlardan sizi desteklemesini istiyorsunuz, sorun bu değilse başka ne? Gün geliyor Öcalan’a bile 'meşruiyet zırhı' giydiriyorsunuz, ama Selahattin Demirtaş 'Bir kahvaltıda buluşsak da insan insana meselelerimizi konuşsak' dediğinde başka bir siyasi proje ile bağlantılı olduğu için bütün günah dosyasını ortaya dökmeye kalkışıyorsunuz. Hani ne denir, en azından Öcalan’a tanıdığınız alan kadar bir pencere açsanız… Ne olur ki." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Daha önce de yazdım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Demirtaş bir kahvaltıda buluşsa, Kılıçdaroğlu ile, Babacan ile, Davutoğlu ile, Gül ile, Akşener ile, Karamollaoğlu ile… Ne kaybeder Türkiye? Eşler olsa… Belki çocuklar olsa… Ne kaybederiz? Amerika ile Çin pinpon maçında buluşuyor.

Meral Hanım siyasetin en yumuşak yüzü. En anaç. En merhamete yakın. Gelecek Partisi ve DEVA HDP’ye yönelik daha “meşruiyetçi” tavırlar sergiliyor. Doğru olan bu. Demirtaş’ı ve eşini misafir etmekte bir kayıp yok. O fotoğrafı düşünüyorum da, bir şehit eksik olsa ne kaybederiz, diyorum. Davutoğlu da görüşsün Demirtaş ile. Belki de herkes “Nerede koptu süreç, ne yaptık biz?” diye kendine bakacak. 2013 yılında yollara düşerek diyorduk, hala “Analar ağlamasın” diyoruz. Çünkü analar hala ağlıyor.

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