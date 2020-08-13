Ahmet Taşgetiren: Erdoğan kendisinden sonra Ak Parti’nin başına kimin geleceğini düşünmüş müdür?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP’nin kuruluş yıldönümünde kaleme aldığı yazıda, Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinden sonra Ak Parti’nin başına kimin geleceğini düşünmüş müdür? Bu sorunun herkesin zihnini kurcaladığını söylemek yanlış olmaz. Herkesin zihnini kurcalayan ikinci soru da şu olmalıdır: Acaba Berat Albayrak kendisinden sonra Ak Parti’yi emanet edeceği kişi midir?" diye sordu.

Taşgetiren, "Bir tür başkanlık sistemi söz konusu ve 'Başkan Erdoğan', ekonomiyi Berat Albayrak’a emanet etmiş bulunuyor. Hazine’yi, Maliye’yi… Ekonominin uzunca bir süredir Türkiye için en büyük sınav alanı olduğunda kuşku yok. Belli ki Erdoğan, başkanlık vizyonunda iki alanda kendi varlığını hissettirecek. Dış politika alanı, onun bir 'Dünya lideri' olma amacını sağlayacak bir zemin. Ekonomi ise, hem denetim altında bulundurulması hem de 'seçim kazanma'nın olmazsa olmaz şartı niteliği ile hayati önem taşıyor." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Bir süredir Berat Bey etrafında farklı bir atmosfer oluşmuş bulunuyor. Muhalefetin eleştirilerinde Ak Parti bünyesinden çıkmış iki yeni partinin oluşturduğu bir farklılık var. DEVA’da Babacan özel bir isim, Gelecek’te Davutoğlu. Ayrıca her iki partinin ekonomi kurmayları, geçmiş Ak Parti başarılarında önemli roller üstlenen isimler. Tamamen ekonomi içerikli etkin değerlendirmeler yapıyorlar. CHP ve İyi Parti’nin 'Damat' vurgulu eleştirileri de sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

“Bir süredir” dediğim şey, medyada köşelerde özel Albayrak yazıları yazılması ile başladı, sonra Bakanlar’ın tivitleriyle “Berat Albayrak savunusu” geldi, en sonunda da devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buzdolabı, çamaşır makinası sayılarını da içeren geçmiş - bugün kıyaslaması girdi. Berat Albayrak da tüm sarsılışlara rağmen ekonominin tırmanışta olduğu vurgusundan vaz geçmiyor.

Toplum hem Albayrak’ın, hem ona sahiplenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın -ekonomik başarı- söylemlerini nasıl değerlendirir? Bakanların bu çok özel tivit çıkışı nasıl karşılanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin iyilik söylemleri Berat Bey için bir güven bildirimi, Erdoğan sonrası Ak Parti liderliği için yeterli performans belgesi midir? Yoksa farkına varılmış zaaf algısını tamir gayreti mi?

Ne dersiniz, Erdoğan sonrası Ak Parti liderliği için sizin kafanızdan geçen bir isim var mı?

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