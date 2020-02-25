Ahmet Taşgetiren: Erdoğan’ın mısraları Suriye’de artan şehit sayısını ve başka cephelerden gelenleri içimize sindirebilmemiz için geliştirilmiş bir ifade

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Cepheden asker tabutu gelmesi her ülke için sıkıntılıdır, her ülkenin kimyasını etkiler." düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arif Nihat Asya’nın “Bir bayrak rüzgâr bekliyor” isimli şiirinde geçen “Şehitler tepesi boş değil” mısrasını “Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak” şeklinde okumasına dikkati çekerek, "Anlaşılıyor ki bu Suriye’de artan şehit sayısını ve başka cephelerden gelenleri içimize sindirebilmemiz için geliştirilmiş bir ifade." yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "O konuşmada Libya’dan şehit haberini biraz da söz arasında 'Libya’da da birkaç tane şehidimiz var' şeklinde duyurdu. Bu yüzden de buradaki 'birkaç tane' ifadesi muhalefet tarafından sorunlu bulundu. (Libya’da şehit olanların sessiz sedasız defnedilmeleri de bir başka sorun oldu.) Şehit haberlerinin ardından gerek Cumhurbaşkanı gerekse ilgili bakanlıklar (MSB, Dışişleri) karşı tarafa büyük zayiat verildiği bilgilerini paylaşmayı ihmal etmiyorlar. Ancak bu bilgiler, herkes emin olsun ki, şehit haberlerini dengelemiyor." görüşünü savundu.