Ahmet Taşgetiren: En Tepe'ye bir şey olmasın diye bakanlar, MB başkanları, bürokratlar peş peşe kendilerini feda ediyorlar

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik bunalım nedeniyle "Olağanüstü Hal" ilan edilebileceğine yönelik sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Olay ekonomik anlamda ülkenin nasıl bir anafor içinde seyrettiğinin tipik örneği. “Olağanüstü hal” kaygısı bile seslendiriliyor. “Güven”, “öngörülebilirlik” yaşanan iklimin aranan çıkış yolu.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı, medyaya ilk mülakatında adım başı “Bize güvenin, inanın” cümlelerini kuruyor.

Bu “Güven” çağrılarını duyanlar, sanıyorum, “İyi de sayın bakan siz siz misiniz?” sorusunu sormadan edemiyor. Yani “Bakanlar ne kadar belirleyici ki? Yerinizde ne kadar durabileceksiniz ki? Sizden önce gidenlerden ne farkınız var ki?” gibi sorular Türkiye’de yaşayan kimin aklından geçmez ki?" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla yaptığı toplantıda, döviz kuruna dışarıdan saldırı olmadığını söylediğinin altını çizen Taşgetiren, "Savruluşlar var savruluşlar. Sürüklenişler var. Dolar yükselmesin diye 128 milyar dolar satmışsınız, sonra “yeni bir değerlendirme” ile Dolar istediği kadar yükselsin diye ipin ucunu bırakmışsınız, sonra çok fazla yükseldi diye yeniden dolar satmaya başlamışsınız, sonra ne yapılacağını okuyabilmekten helak olmuş insanlar…

Bunların hangisi doğruydu ve kim sorumlu bu olan bitenden? En Tepe’ye bir şey olmasın diye bakanlar, MB başkanları, bürokratlar peş peşe kendilerini feda ediyorlar. İyi, anlaşıldı, lider için öyle bir feda oluş düzeninde yaşıyoruz" diye yazdı.

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