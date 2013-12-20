Ahmet Taşgetiren Bugün gazetesinden ayrıldı; işte veda yazısı

Cemaate yakınlığıyla bilinen Bugün gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Bugün gazetesindeki köşe yazarlığını bıraktı.

Dershanelerin kapatılma kararıyla başlayan hükümet-cemaat geriliminde dershanelerin kapatılmasına karşı olduğunu dile getiren ancak aynı zamanda cemaat medyasının yayın politikasını da eleştiren Taşgetiren'in Bugün ile yolları ayrıldı.

İstifasını bugünkü "veda" başlıklı yazısıyla duyuran Taşgetiren, ayrılık nedeninin hükümet ve ve cemaat arasındaki gerilimde gelinen son nokta ve 17 Aralık’ta başlayan operasyon olduğunu açıkladı.

Ahmet Taşgetiren'in Bugün gazeteside Veda başlığı ile (20 Aralık 2013) yayımlanan yazısı şöyle:

Bugün veda günü.

Uzun yazmayacağım.

Gelinen noktada, BUGÜN’de yazı hayatımın zorlaştığını ve böyle bir vedanın kaçınılmaz hale geldiğini düşünüyorum.

Ben AK Parti’yi Türkiye’nin, son 60 küsur yıllık hayatının bir kazanımı olarak değerlendiriyorum.

Aynı şekilde Hizmet Camiası dahil bütün hizmet yapılarının, Türkiye’nin iyilik yolunda ilerlemesinin önemli unsurlarından olduğuna inanıyorum.

Son süreçte AK Parti Hükümeti ile Camia arasında yaşananların, iki yapıyı da yıpratmadan sonlanması için çaba sarf ettim. Ama son hadisenin de getirdiği kopuş önlenemedi.

Türkiye hangi boyutta ve nereye uzanırsa uzansın yolsuzluklarla mücadele etmeli.

Ama ben son operasyonu sadece bir yolsuzluk operasyonu olarak görmedim. Bu, başka bir savaşın uzantısı bana göre. Ve ben o noktada gazetemin genel yayın çizgisi ile çok farklı duruyorum.

Sondan bir önceki yazım “Allah’tan hayırlısı” diyerek bitiyordu. Bugün de diyeceğim odur: Allah’tan hayırlısı.

Rabbim niyeti hayır olanları korusun.

Allah’a emanet olunuz.