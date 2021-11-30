Ahmet Taşgetiren: Belki iktidar değiştiği zaman, şu an iktidarlarının sınırlanmasını asla istemeyen, denge ve denetlemenin semtine yanaşmayanlar "Biz ettik siz etmeyin" noktasına gelecekler

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yerel seçimlerde yaşananlardan sonra gelinen noktada herkesin yüreğini "kaybetme endişesi"nin sardığını belirterek, "O yetkileri başkaları kullanacak belli ki… Belki teselli, iktidara talip olan muhaliflerin, melek olsalar azdırma potansiyeli taşıyan yetkileri değiştirme, bir anlamda kendi kendilerini sınırlama vadiyle ortaya çıkıyor olmaları…. Belki iktidar değiştiği zaman, şu an iktidarlarının sınırlanmasını asla istemeyen, denge ve denetlemenin semtine yanaşmayanlar ”Biz ettik siz etmeyin” noktasına gelecekler." diye yazdı.

"Yeni bir iktidar gelirse, muhafazakar camianın kazanımlarına bir şey olur mu?" sorusunun gündemde olduğuna işaret eden Taşgetiren, "Belki kimi insanlarımız inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlar ile “her şeyi, ama her şeyi” tolere etme eğiliminde. Onların hassasiyetini anlamak mümkün, ama olan bitenin çarpıklığı yüzünden onların bile kendi çocukları ile iletişim sağlamakta zorluk çektiğini biliyorum.



“Çocuklarımız nereden geldiğimizi bilmiyor” söylemi yaygın. Çocuklar da “Anne-babalarımız kendi yaşadıkları acılar yüzünden bugünün gerçeğini görmek istemiyor” şeklinde konuşuyor. İktidar, geçmiş hukukun bugünün yanlışlarını unutturacağından hareket ediyor, günün gerçeği ise, dalga dalga o duyguları törpülemeye devam ediyor. Bakalım akış nerede duracak?" ifadelerini kullandı.

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