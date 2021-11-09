Ahmet Taşgetiren: Ak Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle elini-ayağını bağlamış durumda

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Kürt oyları"nın stratejik önem kazandığına işaret ederek, "Daha doğrusu, Ak Parti’nin Kürt oylarını Kürt siyasi hareketinden bile daha çok temsil ettiği günler geride kalmış, daha önemlisi, o oylar Ak Parti’yi iktidardan düşürme riski taşıyacak bir mahiyet kazanmış.

AK Parti MHP ile Cumhur İttifakı oluşturmuş. Bu ise, siyasi bilinci son derece yüksek Kürt seçmen nezdinde Ak Parti’yi aşağıya çekiyor." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Batman'da gençlerle buluşmasına değerlendiren Taşgetiren, "Açık söyleyeyim, çok çok sun’i bir ortam o. Gençler sun’i, sorular sun’i, cevaplar sun’i, müzikli ortam sun’i. Bir tek genç bile “Bu kayyım işini, yolsuzluk iddialarını okullarımızda arkadaşlarımıza karşı savunamıyoruz, okulu bitiriyorum, nasıl iş bulacağım efendim” gibi bir cümle kurmuyor, nasıl iş?

Sayın Cumhurbaşkanı genç seçmene ulaşmak için böyle buluşmalar gerçekleştiriyor ama bu buluşmaların “protokol” mantığı içinde düzenlendiği o kadar açık ki… O yüzden de sun’ilik akıyor her yanından. Gençlik o değil çünkü. “En muhafazakar”ı bile o değil.

MHP’li bir Cumhur İttifakı’nın Kürt seçmenle iletişimi o kadar zor ki. MHP’siz bir Cumhur İttifakı öylesine imkansız ki. Ak Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kendi elini – ayağını bağlamış durumda. Üstelik, Cumhurbaşkanı’na verilen olağanüstü yetkilerin başkaları tarafından kullanılma riski de gelip oturmuş bulunuyor yüreklere… Çok yazık" ifadelerini kullandı.

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