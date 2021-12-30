Ahmet Taşgetiren: 2019 31 Mart'ı ya da 23 Haziran'ından bu yana Tayyip Erdoğan'ın yüreğinde bir "İstanbul ukdesi" vardır, geri alınmalıdır!!!

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İstanbul'da iktidarın tüm nimetleri kullanılırken, başbakanlıktan gelen Binali Yıldırım'ın aday yapıldıktan sonra kaybedildiğini belirterek, "2019 31 Mart’ı ya da 23 Haziran’ından bu yana Tayyip Erdoğan’ın yüreğinde bir “İstanbul ukdesi” vardır. İstanbul geri alınmalıdır!!!

Aslında İstanbul tek de değildir; Ankara gitmiştir, Antalya gitmiştir, Adana, Mersin gitmiştir…. Yani olan bitene “yerel yönetimler ukdesi” demek yanlış olmaz." diye yazdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan soruşturmaya işaret eden Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekrem İmamoğlu’na yönelik sert ifadeleri dikkate alınırsa ve zaten iktidar cenahında “Sayın Cumhurbaşkanının önderliği, direktifi” olmadan herhangi bir büyük operasyonun gerçekleşemeyeceği biliniyorken Soylu’nun operasyonunun ondan habersiz olması imkansız gibi görünüyor.

O durumda bu “Ters tepme kaygısına düşmek neden?” diye sorulmaz mı? Bir şeyler sıkıntılı gidiyor Ak Parti’de… Bu çok belli" ifadelerini kullandı.

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