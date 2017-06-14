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Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna el kondu!

Polisin pasaporta 'FETÖ soruşturması' kapsamında el koyduğu öğrenildi

14 Haziran 2017 17:42

T24

Ankara'daki evinin önünde otomobilinin üzerine yerleştirilen bombalı paketin patlaması sonucu 21 Ekim 1999 tarihinde hayatını kaybeden Ankara SBF öğretim üyesi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı Dolunay Kışlalı'nın pasaportuna el kondu. İptal edilen pasaporta yönelik el koyma işleminin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Kışlalı, "Şaka gibi... Az önce pasaportuma el koyuldu... Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı ve FETÖ... Herhalde gelinen son nokta budur...En acıklısı da şaşırmamış olmam... Ne hâle geldik" dedi.

T24'ün aldığı bilgilere göre Dolunay Kışlalı bugün (14 Haziran 2017) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosava'ya gitmek üzere çıkış yaparken pasaportuna herhangi bir gerekçe bildirimi yapılmadan el kondu.

Polis Kışlalı'nın, müteveffa annesi Nilgün (Nicole) Kışlalı'dan dolayı taşıdığı Fransız pasaportunu ise dikkate almadı. Diğer yandan, Dolunay Kışlalı'nın da, Türk pasaportuna el konma gerekçesi ortaya çıkmadan Fransız pasaportuyla ülkeden çıkış yapma arzusunda olmadığı öğrenildi.

Kışlalı'nın pasaportuna 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında el konduğu öğrenildi.

"Ne hale geldik"

El koyma işleminin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunan Kışlalı, "Şaka gibi... Az önce pasaportuma el koyuldu... Ahmet Taner Kışlalı'nın kızı ve FETÖ... Herhalde gelinen son nokta budur...En acıklısı da şaşırmamış olmam... Ne hâle geldik" dedi.

 

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