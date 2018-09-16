Ahmet Tan: Cumhuriyet'i terk edemezsiniz, fikirleri için öldürülen hocalarınıza hürmetsizlik sayarsınız

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, gazetede yaşanan yönetim değişikliğine ilişkin olarak "Cumhuriyet, hiç pörsümeyen barış ve gönenç içinde demokratik bir ülke hayalinizdir. Cumhuriyet gençliğiniz, Cumhuriyet şahsi tarihinizdir. Terk edemezsiniz" dedi.

Tan, "Arkanızı dönüp gidemezsiniz.

Gitmeyi, bu gazetede savundukları fikirleri için alçakça öldürülen hocalarınız Muammer Aksoy’lara, Ahmet Taner Kışlalı’lara, sizi Cumhuriyet’e “tavsiye eden” Uğur Mumcu’ya ve aklını fikrini sonuna kadar köşesine yansıtmaktan geri durmamış olan Mümtaz Hoca’nıza hürmetsizlik sayarsınız" diye yazdı.

Tan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gazetede kurumsal bir sorun patlak verdiğinde, yazarı - çizeri - muhabiriyle topyekûn maruz kalınan malum sorudur:

- Sen de istifa edecek misin?

Yanıtı hem zordur hem de çok kolaydır.

Gidenler arasında arkadaşlarınız, çok takdir ettiğiniz meslektaşlarınız vardır.

Kalbiniz bazıları iledir. Ama aklınız Cumhuriyet’te ve Cumhuriyet iledir.

Böyle dönemlerde kırk yıllık vefalı okurların yaşadığı zorluğu, sorumluluğu ve açmazı yüreğinizde hissedersiniz.

Sizi bu gazeteye bağlayan değil yazarlarının alçakça öldürülmesi, okurlarının bile çivili sopalarla saldırıya uğradığı günlere olan gönül bağınız, vefanızdır. Cumhuriyet, hiç pörsümeyen barış ve gönenç içinde demokratik bir ülke hayalinizdir. Cumhuriyet gençliğiniz, Cumhuriyet şahsi tarihinizdir.

Terk edemezsiniz. Arkanızı dönüp gidemezsiniz.

Gitmeyi, bu gazetede savundukları fikirleri için alçakça öldürülen hocalarınız Muammer Aksoy’lara, Ahmet Taner Kışlalı’lara, sizi Cumhuriyet’e “tavsiye eden” Uğur Mumcu’ya ve aklını fikrini sonuna kadar köşesine yansıtmaktan geri durmamış olan Mümtaz Hoca’nıza hürmetsizlik sayarsınız.

Tayyip Bey’e kızıp bir gün bile TC yurttaşlığından çıkmayı düşünmediğiniz gibi..

Kemal Bey’e içerleyip, o söylese bile AKP’ye oy vermeyi aklınızdan geçirmediğiniz gibi Cumhuriyet’ten de vazgeçemezsiniz.

Ancak farklı iklimlere yelken açmayı denemiş ama yeterli rüzgârı alamadığınızı görenlerden iseniz, kemali nezaketle gidersiniz.

Ki giden arkadaşlarımızdan böyle yapanlara sonuna dek saygı duymak gerekiyor.