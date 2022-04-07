Ahmet Takan: “Yoksullukla mücadele” MHP programından çıkarıldı mı?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, ekonomide yaşanan sıkıntılara ilişkin açıklaması nedeniyle parti üyeliğinden 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırılması için parti disipline sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un değindiği noktaların MHP’nin büyük kurultayında kabul edilen parti programında da yer almasına dikkati çekti.

Takan, “Yoksullukla mücadele MHP programından çıkarıldı mı?” başlıklı yazısında, MHP’nin büyük kurultayında kabul edilen parti programında yer alan şu ifadelere dikkati çekti:

“İstikrarı ve adil gelir dağılımını sağlayarak sosyal dengeleri gözeten, yaşlısını, kimsesizini, yoksulunu ve engellisini gözetip kollayan, bütün vatandaşlarını eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlandıran ve hizmet sunumunda kaliteyi amaç edinen bir devlet, Partimizin sosyal devlet anlayışının diğer esaslarını oluşturmaktadır.”

“Ekonomik sorunların aşılmasında çeşitli toplumsal kesimler, siyasî aktörler, yönetim katmanları ve halk arasında güven sorunlarının aşılması, tereddütlerin giderilmesi ve şüphelerin karşılıklı güvene dönüştürülmesi, nimetin ve külfetin hakkaniyet ölçüleri çerçevesinde bölüşülmesi, hiçbir kesimin tahammül gücünü aşacak yük altına sokulmaması, üretime katılanların katkıları ölçüsünde adil pay almalarının sağlanması ‘ekonomik uzlaşma’ kültürünün esasını teşkil eder.”

“Ekonomik ve sosyal politikaların, dar ve sabit gelirlileri destekleyecek şekilde ahenk içinde uygulanması ve gelirin dengeli dağılımı sağlanacaktır. Üretim teşvik edilerek, kolay kazanç sağlayan ve istihdam öngörmeyen ekonomik yapıya son verilecektir.”

“Yoksullukla mücadele, yoksulların üretici konuma geçmesini ve kendi kazandıkları ile geçinmesini sağlayıcı nitelikte olacaktır.”

MHP’li Ersoy’un disiplin sevk edilmesine neden olan, “Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız” sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

“MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, partisinin programına aykırı bir şeyler mi söylemiş?.. Yook!.. Bırakın öteyi beriyi, Ersoy, namusu ve şerefi üzerine ettiği milletvekili yeminine sadık kalmış. Soruyu yineleyelim: Mustafa Baki Ersoy’un işlediği büyük suç ne? Cevap; Devlet Bahçeli kriterlerine uyum sağlayamamak!..”

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