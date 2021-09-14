Ahmet Takan'ın iddiası: Akşener, Kılıçdaroğlu’na iddia edildiği gibi İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tam desteğinin söz konusu olmadığını anlattı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği özel görüşmeden İyi Parti lideri Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tam desteğinin, güçlü desteğinin söz konusu olmadığını” söylediğini iddia etti.

Özel buluşmada Akşener’in Kılıçdaroğlu’na İstanbul’daki törende yaptığı konuşmayı anlattığını; tarihe geçmiş büyüklerimize daha öncede yaptığı birçok konuşmada atıfta bulunarak onlardan ders almamızı gerektiren sözler sarf ettiğini ileri süren Takan, “İstanbul’da yaptığı konuşmanın da bunun bir benzeri olduğunu kaydetti. Sözlerinin çarpıtılmasından dolayı duyduğu şaşkınlığı ve rahatsızlığı dile getirdi” dedi.

“Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’na, iddia edildiği gibi Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tam desteğinin, güçlü desteğinin söz konusu olmadığını açık bir dille anlattı” diye yazan Takan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamasını bu görüşmenin ardından yaptığını ileri sürdü.

Takan yazısında, “Yani anlayacağınız, işler öyle saray yandaşlarının çomakladığı gibi değil. Şunun bunun, ileri geri vitesi işi hiç değil. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu saray tezgahlarını bozmak için biraz daha fazla mesai yapmak durumunda kaldılar. Hepsi o kadar!” sözlerini kaydetti.

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