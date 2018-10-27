Ahmet Takan: Ya tecavüzcüler affedilirse

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, yerel seçim öncesi bir af çıkmasına kesin gözle bakıldığını öte yandan Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde gündeme getirilen Erken evlilik önergesinin de üzerinde çalışılan af paketinin içine yeniden gireceğini iddia etti.

"Düzenleme TBMM'ye geldiğinde MHP ne yapar?"

Yazar, MHP tarafından Meclise taşınan 'af teklifine' ilişkin, 'Cezaevinde yatan Ülkücülere af' diye pazarlanılarak yola çıkıldı. 'Tak' diye işin içine mafya tartışmaları girdi. 'Tuk' diye torbacılar musallat oldu. En sonunda 'tuk' dedi yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bozulmasına vesile oldu" değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanı sıra Takan, reşit olmadan evlenenler için, 'tecavüzcülere af geliyor' şeklinde anılarak tartışmalara neden olan önergeyi hatırlattı. Ahmet Takan, 'Toplumsal mutabakatı formüle eden' bir affın çıkmasına kesin gözle bakılıyor" diyerek, "Meraklandırmadan bomba haberi vereceğim ama önce bir hatırlatma; AKP bir gece ansızın torba yasa operasyonu yapıyordu, bomba patlayınca, son Başbakan Binali Yıldırım "Olay şudur; yaşı tutmayan, erken yaşta, reşit olmayan yaşta evlenenler var. Yasaları bilmiyorlar. Dolayısıyla çocukları oluyor. Baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız başına kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile olduğu tespit edildi. Bir seferliğine bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışma" diyordu. Tüm ülke "tecavüzcülere af geliyor" diye ayağa kalkmıştı. Kimileri "erken evlilik önergesi" kimileri de "tecavüzcülere af önergesi" adı altında sert biçimde tartışıyordu. Saray kaynaklarımın ifadelerine göre, üzerinde çalışılan af paketinin içine bu düzenleme yeniden girecekmiş. Merak ettiğim bir konu var. Düzenleme TBMM'ye geldiğinde MHP ne yapar?.. Emeklilikte Yaşa Takılanlar önergesinde olduğu gibi bir ileri bir geri mi?.. Yoksa, "siz torbacıları affetmediniz biz de tecavüzcüleri affetmeyiz" tavırlarına mı girerler?.. Yoksa, bizim hiç bilmediğimiz ve asla kafamızın basmadığı (!) devletin bekası adına yeni fedakârlıklarda mı bulunurlar?.. Sizce hangisi?..

'Tak, tuk, tuk'. Duydunuz mu!.." diye yazdı.

Ahmet Takan'ın"Ya tecavüzcüler affedilirse!.." başlığıyla (27 Ekim 2018) yayımlanan yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz