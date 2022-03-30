Ahmet Takan: Siyasi kulislerde Erdoğan’ın Abdullah Gül ile iftar sofrasında buluşup kamuoyuna görüntü vermek istediği ve bu yönde çaba sarf ettiği fısıldanıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, kulislerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ramazan ayı içinde iftar sofrasında buluşup kamuoyuna görüntü vermek istediği ve bu yönde çaba sarf ettiğinin konuşulduğunu söyledi.

Takan, “Diğer yandan da Abdullah Gül’ün sözcüsü gazeteci Fehmi Koru, ‘Altılı yuvarlak masada eksik var’ diye Abdullah Gül’ü işaret edip Millet İttifakı’na ‘gel gel’ yapıyor. Bana bu iş, biraz müşteri kızıştırma faaliyetleri gibi geliyor!” diye yazdı.

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