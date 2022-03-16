Ahmet Takan: MHP, AKP listelerinden seçime girer mi?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu teklifini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “MHP, AKP listelerinden seçime girerse benim için hiç şaşırtıcı olmaz” dedi.

Ataklı bugünkü yazısında yeni seçim kanunu teklifi ile getirilen esas bomba düzenlemenin artık oyların hesaplanmasının kaldırılması olduğuna dikkati çekti. “Kimsenin aklına bu soru gelmiyor… MHP’nin birinci olduğu seçim bölgesi yok. Ne yapacak peki? En azından bugünkü sandalye sayısını nasıl koruyacak? En azından bugünkü sandalye sayısını nasıl koruyacak?” diye soran Takan, “O zaman tek bir formül kalıyor geriye; MHP’nin AKP listelerinden seçime girmesi. Bugünden söyleyeyim, MHP, AKP listelerinden seçime girerse benim için hiç şaşırtıcı olmaz” diye yazdı. Takan, MHP’nin dünkü Meclis grup toplantısına da dikkati çekerek, “Sarayın her yaptığını devasa boyutlarda şişirip öven Bahçeli’nin bu konuya çok kısa değinmesi manidardı!..” dedi.

“Eğer, altılı masadan üçüncü bir ittifak modeli doğmaz ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok sıkıntılı günler bekliyor”

Takan söz konusu düzenlemeyi Millet İttifakı penceresinden de şöyle değerlendirdi:

“ 2018 seçimlerinde Saadet Partisi, CHP listelerinden girerek 3 milletvekili, DP’de İYİ Parti listelerinden girerek 1 milletvekili çıkarmıştı. Bu durumda, eğer milletvekili olmak istiyorlarsa ve partilerinden en azami seviyede ismi parlamentoya sokmak istiyorlarsa altılı masanın paydaşlarından Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu da CHP ile kıran kırana pazarlık edecek. Eğer, altılı masadan üçüncü bir ittifak modeli doğmaz ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok sıkıntılı günler bekliyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.