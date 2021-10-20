Ahmet Takan’ın kulisi: Varlık Fonu bünyesindeki mal varlığından 60 milyar dolarlık bir bölüm Çinlilere satılıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, “Varlık Fonu bünyesindeki mal varlığından 60 milyar dolarlık bir bölümün Çinlilere satılacağı” iddiasını gündeme getirdi. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Takan, “Satış bıyıklı Çinlilere mi bıyıksız Çinlilere yapılacak belli değil” dedi.

Takan, ekonomi kulislerinde dolaşan iddiaları kaleme aldığı bugünkü yazısında ayrıca şunları kaydetti:

Katar’la yeni bir swap anlaşması yapıldı. Görüşmeler Merkez Bankası’ndan değil Hazine’de görev yapan eski bir TMSF başkanı vasıtasıyla yürütülüyor. Swap anlaşmasının miktarı henüz belli değil. Görüşmeler gizli yapıldığı için açıklanmıyor. Katar 6 aylık vadeye karşılığında 1 doları 12.5 liraya bağlamış.

Saray iktidarının paraya sıkıştığını bilmek için ekonomi dehası olmaya gerek yok!..

İçinde bulunduğumuz ucube rejimden dolayı her şey gizli kapalı yürütülüyor. Yukarıda sıraladığım iddialar acilen cevap bulması gerek.

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