Ahmet Takan’ın kulisi: Sarayın elemanları, yeni swap anlaşmaları için “kötü Soros”un adamlarının cirit attığı Londra’ya mitili sermişler

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, elektrikte TRT payının kaldırılması kararıyla başlayan erken seçim sinyali tartışmalarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Erken seçim sinyallerine bakıyorsanız, bunu sadece Türkiye’nin içinde aramayın!” dedi.

Açıklananların peşine EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgili yeni düzenlemeler de gelse saray iktidarını kurtaracak formüller olmadığını söyleyen Takan, kulislerde konuşulanları aktardı. “Saray Katar ve Çin’de aradığını bulamamış. Çin, Avrupa ve ABD ile ilişkilerini bozmamak için saraya yeşil ışık yakmamış. Katar bile, 6 aylık bir süre koymuş ‘Verdiğim paranın karşılığında 6 ay sonra geri ödemesini yapamazsanız doları 12.5 liradan alırım’ diye şart koşmuş” diyen Takan, “Hal böyle olunca sarayın elemanları ‘kötü Soros’un adamlarının cirit attığı Londra’ya mitili sermişler. Yeni swap anlaşmaları için” dedi.

“Oradan da gelen bilgiler, Tarzan’ın hâlâ zorda olduğu yönündeymiş” diyen Takan iddiaları yazısının devamında şöyle aktardı:

“AKP iktidarı, 40-50 milyar dolarlık sıcak paranın peşine düştü. Londra’da yapılan sıkı pazarlıklarda 6 aylık vade ve yüzde 6.5 faizle bu paranın Türkiye’ye verilebileceği söyleniyor. Bizimkiler ise 1 yıllık vade ile bu paranın peşinde. 1 yıllık vadede ısrar ediyorlar. İstenen faiz yüzde 9’a kadar çıkabilir.”

Peki bu para Türkiye’ye gelirse ne olur?.. O sorunun yanıtı da şöyle veriliyor:

“İktidarın Türkiye’ye sıcak para sokma planları erken seçim ve bu seçimi kazanmak için. Bu para, kamu bankaları üzerinden küçük ve orta ölçekli sanayinin kullanımına verilir. İstihdamı ve ihracatı arttırmak maksadıyla kullanılır.”

İşte seçim yatırımı diye buna denir!..

Ha!.. Bu arada, yine bir ekonomi kulisi dedikodusu; Tayyip Erdoğan’ın Afrika gezisinden bir miktar yeni kaynak paketi ile gelmiş olabileceği konuşuluyor.

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