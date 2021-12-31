Ahmet Takan’ın kulisi: Ekrem İmamoğlu'ndan sonra sırada Mansur Yavaş var; hakkında ‘kallavi bir dosya’ hazırlanmış

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) özel teftişinin devamının geleceğini yazdı. Köşesinde edindiği kulis bilgileri aktaran Takan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da ‘ciddi hazırlıklar’ varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak ‘kallavi bir dosya’ hazırlanmış” iddiasını ileri sürdü.

Takan yazısında şunları kaydetti:

Öyle görünüyor ki; Türkiye’ye geçim derdini bile unutturan bu gündem epey hararetlenecek!.. Saraydaki hazırlıklara göre, operasyonların sadece İBB ile sınırlı kalmayabileceğini İzmir ve Çankaya belediyeleri hakkında da dosyalar hazırlandığını dün yazmıştım. Yine saray kaynaklı yeni bir iddia daha kulağıma geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da “ciddi hazırlıklar” varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak “kallavi bir dosya” hazırlanmış… “Çok ses getirir” diyorlar!.. Ancak, mahalli seçimde yapılan aslı astarı olmayan manipülasyonlar sonucunda seçmenin şamarını çok çabuk unutmuş görünüyorlar…

Yazının tamamını okumak için tıklayın.