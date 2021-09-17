Ahmet Takan’ın iddiası: Saray, Akşener için “kişiye özel” hazırlıklar yapıyor, ekim ayı kuvvetli fırtınalı geçecek!

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, “Saray, Akşener için ‘kişiye özel’ hazırlıklar yapıyor” başlıklı bugünkü yazısında, “Sarayın kozmik odalarında sadece 'Ne olursa olsun bu seçim bizim olsun' formülleri üzerinde çalışılmıyor. Kulağıma gelenlere göre; Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olmasının önüne geçecek bazı düzenleme ve formüller üzerinde de duruluyor" iddiasını gündeme getirdi. Takan, "Ekim ayı kuvvetli fırtınalı geçecek!” dedi.

Akşener’in Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e verdiği röportajı değerlendiren Takan, “Saray kulislerinden duyuyordum, alt kanallardan AKP’nin CHP ve İYİ Parti ile ayrı ayrı görüşme trafiğini yürüttüğünü… Anayasa değişikliği, seçim kanunu ve parlamenter sisteme tekrar dönüş konusunda nabız tutmaya çalıştığını… Meral Akşener’in söylediklerini okuyunca “Demek duyduklarım boş şeyler değilmiş” dedim kendi kendime” diye yazdı.

AKP ile MHP arasındaki ilişkiyi de değerlendiren Takan, “Bilmediğiniz şeyler var!.. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesindeki vardıkları mutabakat sadece bir görüntüden ibaret. AKP ile MHP daraltılmış bölge sisteminde ve ittifak içi baraj konusunda hâlâ derin görüş ayrılıkları yaşıyor. Bir de siyasi partilerin seçime girmesinde teşkilatlanma şartlarının ağırlaştırılması var; o konuda da pazarlıklar sürüyor. MHP’nin canını sıkan konulardan biri de AKP’nin el altından HDP ile yürüttüğü pazarlıklar” ifadelerini kullandı.

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