Ahmet Takan: İddia ediyorum; o makaleyi, Erdoğan’ın aday olamayacağına ilişkin başvuruların reddedildiği YSK’nın gerekçeli kararı olarak göreceksiniz!

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’un kaleme aldığı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde iki dönem sistemin devreye girmesiyle başlamıştır!” başlıklı makalesini hatırlattığı bugünkü yazısında, “İddia ediyorum; o makaleyi, seçim öncesinde Erdoğan’ın aday olamayacağına ilişkin başvuruların reddedildiği YSK’nın gerekçeli kararı olarak göreceksiniz!..” diye yazdı.

Köşesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıkladığı yeni anayasa taslağına da yer veren Takan, “MHP’nin hayalet anayasa teklifi ve Mehmet Uçum’un makalesini birlikte okumak lazım. Çıkış yolları arıyorlar… Tayyip Erdoğan’ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşılık güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş pazarlığı yapılıyor. İnandırıcı olması için de kendi aralarında kayıkçı kavgası yapıyorlar. Hedef İYİ Parti’yi ikna etmek. Yoksa, Mehmet Uçum daha seçime 2 yıl varken o makaleyi neden yazdı?..” ifadelerini kullandı.

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