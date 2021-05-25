Ahmet Takan: "Devlet Bahçeli’den gelecek küçük bir işaret, Soylu’nun görevden alınmasına yetecek”miş…

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına ilişkin olarak, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelecek işareti bekliyor… Bugüne kadar saray iktidarının içine düştüğü her çıkmazda anında açıklama yapan, uzun uzun tweetler atan Bahçeli, epeydir suskunluğunu koruyor. Peker hadisesinden dolayı çıtı çıkmadı. Saray, bugün yapılacak MHP grup toplantısını heyecanla bekliyor. Saray kaynaklarımın iddiasına göre,

“Devlet Bahçeli’den gelecek küçük bir işaret, mesaj Soylu’nun görevden alınmasına yetecek”miş…" dedi.

Takan, "Ülke ve devlet adına bundan daha büyük bir trajedi olur mu?.. Lağım patlamış, sel olmuş sokakları b… götürüyor, birileri de trafik ışığında bekler gibi bir yerlerden önce sarı sonra da yeşil ışığın yanmasını bekliyor!.." düşüncesini dile getirdi.

Takan, şöyle devam etti:

"Yeşil ışığın yanmasını bekleyen tek saray mı?..

Birileri bana söylesin yahu!.. Adli tatil takvimi mi değişti?.. Benim bildiğim adli tatil, her yılı 20 Temmuz’da başlar 31 Ağustos’ta sona erer. Biz gazetecilere, olur olmadık sebeplerle zırt diye iddianame yazan savcılar nerede?.. Muhterem bakana ayıp olmasın diye ceza kanunlarında olmayan cezaları bizlere yapıştırmaktan çekinmeyen hakimler nerede?.. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) nerede?.. Bu işlerin üstüne gitmek Belediye Zabıtlarının görevi mi?.."

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