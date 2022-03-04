Ahmet Takan: Bahçeli, Akşener’i telefonla arayıp ne dedi?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Koronavirüs’e yakalandığı süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından arandığını yazdı.

“Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sonra, Meral Akşener’e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener’e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti, ‘Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et’ mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli, Akşener’e ısrarla ‘ıhlamur iç’ dedi” diyen Takan, yazısının devamında şunları kaydetti:

“Devlet Bahçeli tecrübeyi konuşturmuş!”

“Doğrusunu söylemek gerekirse Meral Akşener ve Devlet Bahçeli arasındaki “geçmiş olsun” sohbetinin detaylarını dinleyince aklıma şu soru düştü:

Acaba, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Kovid’e yakalanmış ve de daha önceki rahatsızlıklarında olduğu gibi bu da kamuoyundan saklanmış olabilir mi?.. Çünkü, Devlet Bahçeli tecrübeyi konuşturmuş!..”

"Fahrettin Koca, Akşener’e ‘Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz' demiş"

Aldığı kulis bilgisini İYİ Parti kaynaklarına doğrulatmaya çalıştığı esnada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Akşener’in karantina sürecinde hiç aksatmadan her gün telefonla arayıp sağlık durumunu sorduğunu öğrendiğini yazdı. “Koca, bu yakın ilgisinin sebebini de Akşener’e ‘Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz’ diyerek esprili bir şekilde izah etmiş” diyen Takan, “Keşke, arka planda yaşanan bu zarif diyaloglar, karşılıklı hoşgörü çerçevesinde gerçekten olması gerekenler, siyasetin görünür yüzünde de gerçekleşebilse… Keşke!.. Keşke!.. Keşke!.. Şu hasretlik bitse artık!..” ifadelerini kaydetti.

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