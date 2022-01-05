Ahmet Takan: 2021’de yabancılara verilen vatandaşlık sayılarıyla ilgili TÜİK’te konuşulanlardan kulağıma kötü iddialar geliyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’nin 2021 nüfusunu açıklayacağını belirterek, “2021’de Türkiye’deki yabancılara verilen vatandaşlık sayılarıyla ilgili TÜİK’te konuşulanlardan kulağıma kötü iddialar geliyor” dedi.

Takan bugünkü yazısında, “TÜİK’de her sene açıkladığı Türkiye nüfusuna ne kadar yabancı dahil edildiğini açıklamıyor. Topu, Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’ne atıyor. Onlarda kapalı kutu!.. 2021’de Türkiye’de bulunan yabancılara verilen vatandaşlık sayıları ile ilgili TÜİK’de konuşulanlardan kulağıma kötü iddialar geliyor. Önümüzdeki aylarda TÜİK’in Türkiye’nin 2021 nüfusunu açıklaması bekleniyor. Diyeceğim o ki; baskın seçim kokularının yayıldığı bugünlerde, muhalefet bu konuda çok uyanık olmalı. Türkiye’de kaç milyon yabancıya vatandaşlık hakkı verildiğinin sıkı bir şekilde peşine düşmeli. Bilmem anlatabildim mi!..” diye yazdı.

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