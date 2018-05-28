Ahmet Şık'tan "Meğer hepsi menfaate giden yol içinmiş" diyen Tuğçe Kazaz'a: Ramazan şerbetini fazla kaçırmış

Eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz, Twitter'da Cumhuriyet davasında 435 gün cezaevinde kalan HDP'nin İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık'a “O kadar artistik yaptın, meğer hepsi menfaate giden yol içinmiş” dedi. Kazaz'a yine sosyal medya hesabından cevap veren Şık, “Ramazan şerbetini fazla kaçırmışsınız" paylaşımında bulundu.

AKP yanlısı sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündem olan eski manken Tuğçe Kazaz, Twitter'da HDP İstanbul Milletvekili adayı 435 gün Silivri Cezaevi'nde Ahmet Şık’la ilgili, “Ahmet Şık, o kadar artistlik yaptın meğer hepsi menfaate giden yol içinmiş. Bedelli vekil koltuğun hayırlı olsun” ve “Kısacası, Ahmet Şık benim gözümde bir gazeteciden ziyade, daha çok bir provakatör olarak kalacaktır” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Kazaz’a Twitter'da yanıt veren Ahmet Şık, takipçileri ile yaşadığı ‘Ramazan şerbeti’ polemiğine gönderme yaparak, “Ramazan şerbetini fazla kaçırmışsınız onu anladım. Ama merak ettim, hepi topu 427 karaktere sığdırdığınız 3 ileti için 18 dakika düşünmeniz kanaat önderi olmanızın gereği mi?” diye sordu.