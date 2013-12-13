Ahmet Şık'tan Fethullah Gülen'e 25 soru

Gazeteci Ahmet Şık, "Fetullah Gülen Birgün’de yapılan röportajda söylediklerime kısaca 'yalan' diye açıklama yapmış. O halde kendisi bunları da yanıtlasın" diyerek, Gülen'e 25 soru yöneltti.

Şık, Birgün'e verdiği söyleşide, "Cemaatin Emniyet’ten sorumlu imamı olduğu iddia edilen birinin cemaatin arşivlerini taşırken ABD’de FBI tarafından gözaltına alındığı, ele geçirilen arşivlerin Başbakanlığa ulaştırıldığı ve Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bu arşivlerden yola çıkarak cemaatle ilgili bir rapor hazırladığı" iddialarına dayanarak, "AKP'nin elinde Gülen cemaatini bitirecek bir arşiv mi var?" diye sormuştu.

Ahmet Şık'ın Twitter üzerinden Fethullah Gülen'e yönelttiği 25 soru şöyle:

1- AKP-Cemaat kavgası devlete sahip olma savaşı değilse nedir? (Dershane demeyin, artık o konu tartışılmıyor.)

2- AKP iktidarında devlet rantından yararlanmadıysanız, “Ne istedilerse verdik” diyen RTE neyi kastetti ve AKP döneminde neler elde ettiniz?

3- AKP ile koalisyon ortağı değildiyseniz 2007-2012 arasında, doğal “düşmanları” tuzaklarla ortadan kaldırma birlikteliği nedir?

4- Polis ve yargıyı örümcek ağı gibi kuşatan Cemaatçiler, AKP’nin de onayıyla kontrgerilla yöntemlerine başvurmadı mı?

5- Bir sohbetinizde “Sahte CD’ler, çipler hazırlamak müminlik değildir” derken neyi kastettiniz? Bu konuda kimleri suçluyorsunuz?

6- Sahte CD ve çiplerle kimler kimlerin başını yaktı? Hapsetti? Cemaatinizin polisi ve yargı mensupları bu çetenin içinde değil mi?

7- Cemaatinizle ilgisi yoksa size yakın medya organları neden hep bu sahtecilikleri yapanları savunan yayınlar yaptı, yapıyor?

8- MİT krizi darbe girişimi değilse RTE neden “hedef bendim” dedi? Darbe girişimi değilse RTE’yi hedeflemekle amaç neydi?

9- Adına yanıt verdiğiniz O.H.Ö. kimdir? Cemaatinizdeki yeri, konumu ve görevi nedir? Emniyetin imamı mıdır? Diğer imamlar kimlerdir?

10- Neden devlet kurumları içinde imam dediğiniz sorumlularınız bulunuyor?

11- Sivil toplum kuruluşu (STK) olduğunu öne sürdüğünüz cemaatiniz polis, asker, yargı ve MİT içinde örgütlenmeyi neden bu kadar önemsiyor?

12- Militarist kurumlar başta olmak üzere devlet içinde örgütlenmenize rağmen nasıl sivil kalabildiğinizi iddia ediyorsunuz?

13- Cemaat mensuplarınız, kendi arkadaşları ya da gönüllüleri de dahil olmak üzere neden fişlemeler yapıyor?

14- Şantaj içeren, pis kokular yükselen her olayın ardından, haklılık payı yoksa neden ilk şüpheli cemaatiniz oluyor?

15- Cemaat gazetecilerinin Ergenekon konusunda yazıp söyledikleri, “objektif, tarafsız, özenli, sorumlu gazeteci” kriterlerine uygun mu?

16- Gülen Cemaati neden şeffaf değil? Gizliliğe bu kadar önem vermeniz, cemaatçi savcılar gibi sorarsak “hayatın olağan akışına uygun mu?”

17- Cemaatin finans kaynakları nelerdir? Cemaatinizin sahip olduğu finansal hacim ne kadardır?

18- Himmet adı altında toplanan paraları kim, nerede kullanıyor? Bugüne dek ne kadar para topladınız? Himmet oranları neye göre belirleniyor?

19- Kaynağı belirsiz para girişleri için cemaatin sahip olduğu finans kuruluşları mı kullanılıyor? (TMSF bu soruyu sen de ciddiye al)

20- ABD’de oturum iznini almanız için CİA mensupları neden ve hangi ilişkiler nedeniyle size referans oldu?

21- CİA patentli ve kurucularından olduğunuz Komünizmle Mücadele Derneği, Cemaatinizin örgütlenme modelinde örnek alındı mı?

22- Sizin Dünya İmamı olarak adlandırıldığınız Cemaatinizde ev, sokak, mahalle, ilçe, il, bölge, ülke ve kıta imamları ne işler yapar?

23- Hiyerarşinin bu kadar katı ve keskin olduğu bir yapı sivil midir? Demokratik midir? Kimin ne kadar söz hakkı vardır?

24- Ergenekon, Balyoz, KCK, Devrimci Karargah, Şike, Cübbeli Ahmet davalarındaki komplo ve tuzakları kimler kurdu?

25- Sorular daha çok şimdilik şununla son vereyim: Cemaatin nihai hedefi nedir?