Ahmet Şık'tan Cumhuriyet tepkisi: Yalancı muhbirlik ve tanıklık yapanlar...

Cumhuriyet'in eski muhabirlerinden HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, gazetenin sahibi olan Cumhuriyet Vakfı’ndaki değişikliklerin ardından “Yalancı muhbirliği ve tanıklığını yapanlar Cumhuriyet gazetesini işgalden kurtarmışlar” dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Alev Coşkun, Ahmet Şık’ın da 434 gün tutuklu kaldığı Cumhuriyet davasında iddia makamının tanıklarından olmuştu.

Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri tutuklatanlar, hapse atanların işbirlikçiliğini, yalancı muhbirliği ve tanıklığını yapanlar Cumhuriyet gazetesini işgalden kurtarmışlar. Devleti yağmalayıp, ülkeyi talan edenlerle birbirlerinden farkları yok. Çünkü haysiyet, alçakların erişemeyeceği yüksekliktedir."