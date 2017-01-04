T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Şık'ın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Hâkimlik, tutuklama kararının "yerinde" olduğunu savundu

04 Ocak 2017 18:48

Sosyal medya üzerindeki bazı paylaşımları ve yazıları nedeniyle "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İtirazı İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği değerlendirdi. H3akimlik, nöbetçi mahkemenin tutuklama kararının yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti. Mahkemenin gerekçesi şöyle:

"Kararda kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil ve vakaların soruşturma dosyasının içeriğine uygun şekilde ortaya konulduğu, tutuklamayı gerektiren nedenlerin ve tutuklama tedbirinin ölçülülük ilkesine uygun olduğu, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını gösteren delillerin somut olgularla gerekçelendirerek açıklandığı, açıklamaların soruşturma dosyası içeriğine de uygun olduğu, tüm bu olgu ve nedenler karşısında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin itiraza konu tutuklama kararında usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmadığı, kararın yerinde olduğu sonuç ve vicdani kanaatine varıldığı anlaşıldığından.."

 

30 Aralık'ta tutuklanmıştı

 

Ahmet Şık, 30 Aralık 2016 günü İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulandıktan sonra "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmıştı. Şık'ın avukatları, 2 Ocak'ta tutukluluğa itiraz dilekçesi sunarak tutuklama kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

ETİKETLER

Ahmet Şıktutuklamaitirazreddedildihakimlikkarar yerinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24