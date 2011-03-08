-AHMET ŞIK'IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın avukatı, müvekkillinin tutukluluğuna itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Ahmet Şık'ın avukatı Akın Atalay, tutukluluğa itirazlarını içeren dilekçeyi İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Dilekçede, Şık'ın tahliyesine karar verilmesi istendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliği tarafından verilen tutuklama kararına yapılan itiraz, aynı mahkemenin heyetince değerlendirilecek.