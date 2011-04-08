Ahmet Şık'ın tanıklık sergisi



T24- Ergenekon kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın fotoğraflarından oluşan "Ben Tanığım" isimli sergi bugün Karşı Sanat’ta açılıyor.









Özellikle Türkiye’deki insan hakları ihlalleri, polis şiddeti, gözaltında kayıplar, faili mechul cinayetler gibi konulardaki ses getiren haber ve fotoğraflarıyla tanınan gazeteci Ahmet Şık’ın çektiği fotoğraflar ‘Ben Tanığım’ başlıklı sergide bir araya getirildi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Şık’ın sergisi bugün Karşı Sanat’ta açılıyor. 30 fotoğraftan oluşan sergide Ahmet Şık’ın ‘Başkasının Acısına Bakmak-Mayın’ konulu fotoğraf çalışmalarından örnekler de görülebilecek.

Henüz yayımlanmamış ‘İmamın Ordusu’ adlı kitabının dijital ortamdaki kopyaları toplatılan, basımı ve yayımı yasaklanan Ahmet Şık’ın fotoğrafçı arkadaşları ise 9 Nisan Cumartesi günü saat 12.30’da Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelerek daha önce de yaptıkları gibi Galatasaray Postanesi’nden Ahmet Şık’a fotoğraf gönderdikten sonra sergi salonuna gidecek.

Karşı Sanat’ta 12 Nisan’a kadar sürecek ‘Ben Tanığım’, nisan ve mayıs ayı boyunca Tarlabaşı’ndaki Evrensel Sanat Galerisi, Kadıköy’deki Kazım Koyuncu Kültür Merkezi ve yine Kadıköy’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde tekrarlanacak. Ayrıca cumartesi günleri yürüyen sergi olarak Galatasaray Meydanı, Kadıköy Beşiktaş Vapur İskelesi ve Kadıköy Postanesi gibi meydanlarda İstanbullularla buluşacak.