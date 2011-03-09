Ahmet Şık'ın mektubuna Metin Göktepe'nin annesinden yanıt

T24- Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın Silivri Cezaevi'nde yazdığı mektuba, gözaltında öldürülen Gazeteci Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'den yanıt geldi.



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Fadime Göktepe'nin farklıhaber8 internet sitesinde yayımlanan mektubu şöyle:

"Sevgili oğlum Ahmetim, Metinimsin sen benim.

Sen bana oğul yadigarısın. Sana eskisinden de sıkı sarılırım. Çünkü ben seni tanıyorum sen o çetelerden olabilirmisin. Sana Metin'im kadar inarım. Seni aldıklarını duyduğumda tıpkı Metin'im alınmış gibi ağladım, üzüldüm.

Canım oğlum ben hasta olmasaydım aynı dakka yanında olurdum. Ama en kısa zamanda sevgili gelinimin yanında olmak istiyorum. Ben Metinim'in düğününü göremedim ama siz onun kalemini yere düşürmediniz onun için siz benim Metinimsiniz. Hele de sen benim hep yanımda oldun canım benim. Okudular mektup yazmışsın çok ağladım. Anneni de okudu torunum O'na öyle üzüldüm ki. Ama ona da diyeceğim var; o hiç üzülmesin. Ya oğlu katil olaydı, ya hırsız olaydı o zaman daha çok üzülürdü ben biliyorum.

Canım oğlum en kısa zamanda seni görmek istiyorum. Yaşlılık kötü şey be oğul nasıl koşmak istedim öğrendim yanına gelemedim. Hep senin için dua ediyorum. Asıl katil başkaları o nasıl söz sen katil nasıl olursun. Onlarla nasıl bir olursun. Ha sana demişler ha Metin'e demişler ikisi de bir.

Sen de yağcı olaydın, sen de çete olaydın hiç gelir miydi bunlar başına... Amma iyi ki öyle değilsin canım oğlum. sana eskisinden de çok sarılırım oğul, sen benim Metin'imsin..."