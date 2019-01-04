T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Şık'ın babası toprağa verildi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık'ın dün yaşamını yitiren babası Hüseyin Şık (81), Antalya'da toprağa verildi

04 Ocak 2019 17:30

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile akademisyen Bülent Şık\'ın dün yaşamını yitiren babası Hüseyin Şık (81), Antalya\'da toprağa verildi.
HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve akademisyen Bülent Şık\'ın, Antalya\'da özel bir hastanede tedavi gören babası Hüseyin Şık, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Hüseyin Şık için Uncalı Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ahmet Şık, ağabeyi Bülent Şık, anneleri Fatma Albay Şık, ailenin yakınları, CHP\'li ve HDP\'li siyasetçiler katıldı. Hüseyin Şık\'ın cenazesi, Uncalı Mezarlığı\'nda cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Babalarının tabutunu omuzlayan Ahmet Şık ve Bülent Şık, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞANTALYA DHA HDPMilletvekili AhmetBülentHüseyinAntalyaHDPUncalı MezarlığıTörene AhmetFatma AlbayCHPKonyaaltıSarısu MezarlığıBabalarınınAhmetFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24