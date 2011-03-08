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Ahmet Şık'ın annesi: Oğluma bir şey olursa kendimi yakarım

Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık, 1980 öncesinde kardeşini şehit verdiğini belirterek, "Şimdi de oğlumu veremem. Oğluma bir şey olursa kendimi yakarım" dedi.

08 Mart 2011 02:00

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın Antalya'da oturan annesi Fatma Şık, 1980 öncesinde kardeşini şehit verdiğini belirterek, "Şimdi de oğlumu veremem. Oğluma bir şey olursa kendimi yakarım" dedi.

Görme engelli eşi Hüseyin Şık ile birlikte gelişmelere tepki gösteren emekli memur anne Fatma Şık, "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belgeler gösterilmeden hiçbir vatandaş gözaltına alınıp suç belgesi sunulmadan, ya da devlet sırrı diyerek tutuklama yapılamaz" diye konuştu.

Türkiye'de yolsuzlukların, rüşvetlerin, faili meçhul cinayetlerin, darbe yapılanmalarının üzerine giden dürüst gazetecilerle uğraşıldığını iddia eden anne Işık, "Ben anneyim. 1980 öncesi kardeşimi şehit verdim, şimdi de oğlumu veremem. Oğlumun suçlu olduğuna inanmıyorum. Oğluma bir şey olursa kendimi yakarım. Başbakan çıkıyor 'bilgim yok' diyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor 'kaygılıyım' diyor. Son 10 yılda Başbakan'ın bilgisi olmadan hiçbir emniyet müdürü ve görevlisi veya özel görevlileri tavuk bile kesemez" ifadesini kullandı.

Mesleğinde pek çok ödül alan oğlunun Avrupa'da olsa bilirkişi olarak mahkemelere çağrılacağını belirten Fatma Şık, Türkiye'de ise son yazacağı kitaptan dolayı apar topar tutuklandığını söyledi. Yetiştirdiği 3 evladına yalan konuşmamalarını ve dürüst olmalarını öğrettiğini belirten Fatma Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğullarımı başkalarının paralarıyla Amerika'da okutmadım, başkalarının paralarıyla iş kurmadım. Hediye gemiler almadım. Ben çocuklarımı okutmak için yeri geldi nikah yüzüğümü, yeri geldi çeyizimi sattım, ama onları Türkiye'ye dürüst, onurlu bir miras vererek yetiştirdim. Savcı ilk defa açıklama yaptı. Neymiş, 'Devlet sırrıymış söyleyemem.' 'Devlet sırrı' dediğin belgenin 3-5 gün sonra düzmece olmayacağı ne malum?"

Fatma Şık, 1980 öncesinde öldürülen kardeşinin, CHP Adana eski İl Başkanı avukat Ahmet Albay olduğunu söyledi.

Sağ- sol çatışmasında ağabeyinin avukatlık bürosunda kurşunlanarak öldürüldüğünü belirten Şık, il başkanlığı görevinin ardından belediye meclisi üyesi seçilen kardeşinin hedef olduğunu ifade etti.



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