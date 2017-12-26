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Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık: Mahkeme oğlumun elinden savunma hakkını aldı

Cumhuriyet davasında 5. kez hâkim karşısına çıkan Ahmet Şık, savunması sırasında duruşma salonundan çıkarılmıştı

26 Aralık 2017 19:57

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme başkanı ile tartışan ve duruşmadan çıkarılan Ahmet Şık'ın annesi Fatma Albay Şık, karara tepki gösterdi. "Adeletin herkese lazım" olduğunu belirten Anne Şık, “Maalesef benim oğlumun elinden mahkemede savunma hakkı alınmıştır" dedi.

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Fatma Şık, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Hayırlı sabahlar, masum bir tutuklunun kendini savunacağı yer Cumhuriyet mahkemeleridir. Maalesef benim oğlumun elinden mahkemede savunma hakkı alınmıştır. Yargı bağımsız değil, bağımlıdır. Bir ana olarak ciğerimi yakanların ciğeri yansın. Adalet herkese lazım, hak, hukuk, adalet."

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Ne olmuştu?

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yaklaşık bir yıldır tutuklu yargılanan gazeteci Ahmet Şık, dün (25 Aralık 2017) beşinci kez hâkim karşısına çıktı. Şık, iktidar, medya ve yargıya yönelttiği eleştirileri sonrası savunması yarıda kesilerek duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda 4 gazetecinin tutukluluk hallerinin devsmına karar verdi.

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