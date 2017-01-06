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"Ahmet Şık'a Metris Cezaevi'nde 3 gün boyunca su bile vermediler"

Ahmet Şık'ın avukatları: Metris Cezaevi’nde tecritte tutulmuş

06 Ocak 2017 10:42

Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık’a tutuklandıktan sonra götürüldüğü Metris Cezaevi’nde üç gün su verilmediği öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Silivri Cezaevi’nde tek kişilik koğuşta tutulan Şık’ın tutuklandıktan sonra ilk kez burada su içtiği iddia edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 30 Aralık 2016’da, Şık hakkında “FETÖ/PDY ve PKK” propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Şık tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi’ne götürüldü. Metris’te, avukatı Can Atalay ile “ses kaydı” yapılamadığı için görüştürülmedi. Şık, 3 Ocak’ta, Oda TV soruşturması kapsamında 375 gün tutulduğu Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nde tutulan Şık, dün üç avukatıyla görüştü. Avukatları Ahmet Şık’ın cezaevi koşullarını anlattı:

“Metris Cezaevi’nde tecritte tutulmuş. Hücrede yalnızca yatak varmış. 3 gün boyunca ‘kantin kapalı’ denilerek su verilmemiş. Tecrit uygulaması Silivri Cezaevi’nde de sürüyor. Hücresinde televizyon ve radyo yok. Gazete ve kitap verilmemiş. Ahmet’in 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina katliamından haberi yoktu. Gardiyanlardan patlama gibi bir şey duymuş ancak ne olduğunu anlamamış. Dışarıyı merak ediyor. ‘Neler oluyor dışarıda’ diye soruyor. İlk başta kalem ve kâğıt da verilmemiş. Cumhuriyet tutuklularıyla kalmak için dilekçe yazacağını belirttikten sonra bu ihtiyaçları giderilmiş. Hücresinde bol bol yürüyor. Morali iyi.”

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