Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tahliye talepleri reddedildi

T24

Şık: Kitapla gelmedim patlar diye



'Ahmet Tahliye talep etmedi, ben ikimiz adına da ediyorum'



Savcı: Tutukluluğun devamına



Tahliye taleplerine ret





Oda TV davasının 8. duruşmasında savunmasını yapan gazeteci Nedim Şener "İlk kez yazmadığım şeyler nedeniyle tutukluyum" dedi. Savunmaların alınmasının ardından tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyen savcı, Kaşif Kozinoğlu hakkındaki davanın düşürülmesini talep etmişti.Oda TV soruşturması kapsamında aralarında gazeteciler Nedim Şener ile Ahmet Şık’ın da bulunduğu 12’si tutuklu 14 sanık hakkında açılan davanın 8. duruşmasında tutuklu sanık gazeteci yazar Nedim Şener savunmasını yaptı. 10 aydır tutuklu bulunan gazeteci yazar Nedim Şener savunmasında, iddianamede hakkındaki suçlamaları reddettiğini belirtti. Şener, "Binden fazla haber ve 10 kitapta ulaşabildiğim tüm gerçekleri yazdım. Tüm yazdıklarımı yargılandığım yüze yakın mahkemede savundum. Ama ilk kez yazmadığım şeyler nedeniyle tutukluyum" diye konuştu."Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama polisin kestiği parmak acıyor" ifadelerini kullanan Şener, asılsız polis raporlarının iddianameye birebir geçtiğini ve mahkemenin vereceği kararın tarihi olduğunu söyledi. Bir gazeteci olarak kimsenin kendisini yönlendirmediğini ifade eden Şener, "Benim bir komplo sonucu tutuklanmam Dink cinayetini aydınlatma çabalarının kırılması amacıyladır. Bu oyunu bozmakta yine bağımsız yargıçlara düşmektedir" dedi. Şener, Soner Yalçın’dan talimat aldığı veya birilerini yönlendirdiği konusunda herhangi bir delil bulunmadığını iddia etti. Şener savunmasını şu sözlerle tamamladı:"Hukukun bu tür işlerle artık meşgul edilmesini istemiyorum. Üzerimizdeki bu deli gömleğinin artık çıkartılmasını istiyorum. Ahmet Şık, tahliye talebinde bulunmadı. Onu burada yalnız bırakmak istemiyorum. Ben onun adına da tahliye talebinde bulunuyorum."Tutuklu sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesi yönünde talepte bulundu. Ardından Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan görüşünü açıkladı. Tutuklu sanıkların dosya kapsamı ve delil durumu, sanıklar hakkında istenen cezaların alt ve üst sınırlarının dikkate alınarak tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Savcı Ermertcan, görevsizlik kararı verilmesi yönündeki talebin de reddini istemişti.Tutuklu sanık Doğan Yurdakul’un sağlık durumunun tespiti için sağlık raporu alınmasını isteyen savcı Ermertcan, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun dosyasının ayrılmasına ve düşme kararı verilmesini istedi. Savcı Ermertcan ayrıca dosya kapsamında bulunan ve sanıklardan el konulan hard diskler için bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Duruşmaya taleplerin değerlendirilmesi için ara verildi.Sanıkların tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme hakimi Ahmet Şık, Nedim Şener ve diğer sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 23 Ocak'ta görülecek.