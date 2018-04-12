Ahmet Şık, tahliye edildikten sonra ilk haberini yaptı

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan ve 434 gün sonra (9 Mart2018) tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık ilk haberini 34 gün sonra (bugün) yaptı. En son gözaltına alındığı gün 29 Aralık 2016 yılında Twitter sosyal medya paylaşımı yapan Şık, yaklaşık 2 yıl sonra ilk tweetini attı.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan haberini paylaşan Şık, "Hoşbulduk. Güzel günler göreceğiz..." diye yazdı.

Ahmet Şık, haberleri ve Twitter paylaşımları nedeniyle 20 Aralık 2016’da gözaltına alındı. Ahmet Şık, savcının emniyetteki sorgusunun ardından 30 Aralık 2016’da tutuklandı. Savcının Şık'a yönelttiği sorular arasında, Şık'ın 2014 yılında katıldığı bir konferansta söylediği ifade edilen sözler de yer aldı. Savcı, gazeteci Şık'a MİT tırları ile ilgili yaptığı haberleri ve bazı röportajları da sordu.

Tutuklama kararında ise "şüphelinin PKK ve FETÖ-PDY silahlı terör örgütlerinin propagandası niteliğindeki açıklamlalarının iki örgütün birbirinden farklı olması nedeniyle, çelişkili gibi görünse bile, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki soruşturmalar ve kamuoyuna yansıyan bilgiler gözetildiğinde, dış destekli bu örgütlerin birbiri ile darbe sürecinde ve sonrasında koordineli olarak hareket ettiklerinin ortaya çıktığı, bu nedenle şüphelinin her iki örgütün de propagandası niteliğindeki açıklamalarının çelişki teşkil etmediği ve aynı amaca hizmet ettiği" ifadeleri yer aldı.

Şık, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılandığı Cumhuriyet davasında 434 gün sonra tahliye edilmişti.

Tahliye edildikten 34 gün sonra Şık ilk haberini bugün yaptı.