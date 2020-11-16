Ahmet Şık: Soylu, Osman Şiban’ın anlattıklarını AKP’li vekillere ‘maalesef doğru’ diye anlatıyor

Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Osman Şiban'ın Van'da helikopterden itildiği yönündeki iddiaları doğruladığını ileri sürdü.

Ahmet Şık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği kısa film yarışmasına atıfta bulunarak Abdülhamit Gül'e çağrıda bulundu. Şık, "Van Jandarma Komutanlığı’nda, askerlerin kitlesel lincinden sağ kurtulabilen Osman Şiban’ın, birlikte gözaltına alındığı Servet Turgut’un işkencede nasıl öldürüldüğünü anlattığı bu video “önce adalet önce insan” kategorisinde yer alır mı?" diye sordu.

TIKLAYIN: Milletvekili Ahmet Şık, köylülerin helikopterden atılma iddiasını araştırıp, raporlaştırdı: “Helikopterden itilip, linç edildiler”