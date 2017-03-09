Ahmet Şık: Referandum nedeniyle rehin tutulduğumu biliyorum

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Ahmet Şık, eşi Yonca Verdioğlu Şık ile yaptığı görüşmede verdiği mesajda pek çok tutuklu gibi “referandum tutuklusu” olduğunu bildiğini söyledi.

bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre Şık’ın mesajı şöyle:

“Cezaevinde tutulan pek çok kişi gibi referandum nedeniyle rehin tutulduğumu biliyorum. Bugünün savcılarının da Cemaat’in savcılarından farkı yok. Dışarıda da olsam söyleyeceğim gibi, her türlü dikta rejimine onlar anlayana kadar, her dilde HAYIR!”

Ne olmuştu?

Ahmet Şık, sosyal medya paylaşımları ve haberleri nedeniyle 29 Aralık 2016 Perşembe sabahı gözaltına alındı.

Ahmet Şık, Emniyet’te ifadesini alan İstanbul Basın Savcısı Fahrettin Kerim Yerli’ye verdiği beyanda “Mesleki faaliyetlerimin soruşturma konusu edilmesini meslek ahlakıma hakaret sayarım, kimsenin de haddine değildir” dedi.

Şık aynı gün tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 30 Aralık 2016’da, Şık hakkında “FETÖ/PDY ve PKK” propagandasını yaptığı iddiasıyla tutuklama kararı verdi.

Tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi’ne götürülen Şık, 1 Ocak Pazar günü Metris’te, avukatı Can Atalay ile ses kaydı yapılamadığı için görüştürülmedi.

Şık’ın avukatları Fikret İlkiz, Can Atalay, Tora Pekin ve Abbas Yalçın 2 Ocak 2017’de Ahmet Şık’ın tutukluluğuna itiraz etti. İtiraz dilekçesinde “Ahmet Şık, hukukla ve gerçeklikle bağını tamamen koparmış soruşturmasında şüpheli yapılmış, aynı özelliklere sahip bir kararla da tutuklanmıştır. Hukuka, Anayasa’ya, yasalara, akla ve mantığa açıkça aykırı tutuklama kararına itiraz ediyoruz” dendi.

Şık daha sonra 3 Ocak’ta, Oda TV soruşturması kapsamında 375 gün tutulduğu Silivri Cezaevi’ne sevk edildi.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği, Şık'ın tutukluluğuna itirazını 4 Ocak 2017’de reddetti.

Şık, tutuklandığı 30 Aralık 2016 gününden sonra eşi Yonca Verdioğlu Şık’la ve avukatlarıyla ilk olarak 5 Ocak 2017’de görüştü.

Bu görüşmelerde Ahmet Şık’a Metris Cezaevi’nde kaldığı üç gün boyunca su verilmediği ve hem Metris’te hem Silivri’de tek başına tecritte tutulduğu ortaya çıktı.

Şık yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişinin öldürüldüğü katliamı bile bu görüşmelerde öğrendi.

İki haftayı aşkın süre tecritte tutulan, gazete, kitap okuyamayan, kimseyle konuşturulmayan Şık’ın tecrit koşulu Ocak ayı ortasında sona erdi.

Şık, 15 Ocak 2017’de 375 gün hapis yattığı Oda TV davası kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Ayhan Bozkurt, Ahmet Şık, Nedim Şener, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Yalçın Küçük, İklim Bayraktar ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile birlikte Çağlayan Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Şık, Oda TV davasından tahliyesinin hemen ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan davanın 16. celsesi için de 21 Şubat 2017’de Silivri Adliyesi’nde hâkim karşısına çıktı.